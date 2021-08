Cm.it – L’Inter non molla Insigne. Oltre lui, altri nomi sul tavolo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’Inter non avrebbe mollato la pista Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è uno degli obiettivi di Beppe Marotta per rinforzare i nerazzurri, ma il Napoli non si schioda dalla richiesta di 25 milioni di euro che potrebbe aprire la trattativa. Non si tratta però dell’unico giocatore tenuto d’occhio dalla dirigenza nerazzurra. Si è parlato anche di Andrea Belotti, di Joaquin Correa dove gli ostacoli sono abbastanza ardui da superare, e di Gianluca Scamacca.