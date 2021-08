Anche il Napoli, interessato a Junior Messias

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, anche il Napoli sarebbe interessato a Junior Messias del Crotone. Il club azzurro, vorrebbe fare un tentativo per il brasiliano, complice anche l’infortunio( anche se non molto grave) di Piotr Zielinski e la probabile uscita di Gaetano. Sul brasiliano vi è proprio una bagarre di mercato. Prima era nel mirino del Sassuolo, poi anche in quello di Torino e Milan, ora sembra essere entrato nei radar del Napoli. Sarà il club azzurro quello che la spunterà per il giocatore del Crotone? Ci si vedrà nell’ultima settimana di mercato