L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli, sui possibili colpi last-minute. Uno di questi potrebbe essere Miralem Pjanic, in uscita dal Barcelona. Sul centrocampista bosniaco vi è anche l’interessamento della Juventus e della Fiorentina. Anche il Napoli pensa al centrocampista del Barcelona e il presidente De Laurentis crede di poter riuscire a strappare il bosniaco al club catalano in prestito, formula ritenuta perfetta per il club azzurro