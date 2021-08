Serie B, Frosinone-Parma 2-2: Tutino risponde a Zerbin

Al Benito Stirpe è andato in scena l’anticipo della prima giornata di Serie B, tra Frosinone e Parma.

Padroni di casa più propositivi in lunghi tratti del match, con gli ospiti che sono riusciti ad imporsi, grazie a delle giocate letali in contropiede. Charpentier, allo scadere, evita la sconfitta dei ciociari. In gol anche Alessio Zerbin e Gennaro Tutino.

31′ Rete Zerbin: tiro cross di Canotto non trattenuto da Buffon, Zerbin segna facile sotto porta.

41′ Rete Tutino: Brunetta serve Tutino, che si fa trovare al posto giusto e di sinistro trafigge Ravaglia.

52′ Rete Man: azione in contropiede dei ducali, che viene gestito da Brunetta. Man solo davanti a Ravaglia, calcia di sinistro e porta in vantaggio il Parma.

89‘ Rete Charpentier: Charpentier svetta in area e schiaccia di testa infilando Buffon, su assist di Tribuzzi.