Un tifoso del Frosinone è morto dopo essersi sentito male mentre era in fila per entrare allo stadio in occasione della gara di esordio con il Parma per la prima giornata del campionato di Serie B. L’uomo, 46 anni, era in fila quando si e ‘accasciato a terra.

I soccorsi sono stati tempestivi ma vani. Il tifoso è morto dopo l’arrivo nel vicino ospedale.

Appresa la notizia sullo stadio è sceso il gelo. I ragazzi della curva hanno smesso di incitare la squadra in segno di rispetto.

Fonte: ANSA