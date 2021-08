La SSC Napoli informa i propri tifosi, che sono in possesso del voucher, richiesto come rimborso della quota parte non usufruita causa Covid, dell’abbonamento 2019-20, che a seguito di una modifica apportata in sede di conversione al decreto legge del 22 marzo 2021 n. 41, la validità del voucher è stata estesa a trentasei mesi, dall’emissione.

Fonte: SSC NAPOLI