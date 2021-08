Al Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha analizzato la nuova Serie A, orfana dei suoi vecchi campioni come Lukaku, Hakimi e Donnarumma a causa di problemi economici. La Juventus la dà per favorita ma certamente anche il Milan con l’attacco pieno di esperienza possa fare grandi cose. L’Inter è una promessa non mantenuta. Napoli e Spalletti possono rivelarsi le vere sorprese dopo anni bui insieme al Torino e Fiorentina.