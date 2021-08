Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Nikola Maksimovic. Le sue parole a riguardo:

“Escludo il ritorno di Maksimovic. De Laurentiis non è rimasto in buoni rapporti: aveva trovato l’accordo per il rinnovo per ben due volte e per altrettante due volte il difensore si è tirato indietro”.