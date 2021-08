Sportitalia – Napoli, si pensa a un ex Inter e Roma per sostituire Luperto: i dettagli

Come riportato su Twitter da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, il Napoli starebbe pensando a un ex Inter e Roma per sostituire Luperto, ceduto all’Empoli.

Il calciatore in questione è Juan Jesus, difensore brasiliano classe ’91 che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2012 al 2016 e quella giallorossa dal 2016 al 2021. Inoltre, nella stagione 2016/17, è stato allenato da Luciano Spalletti.

Dopo quasi 10 anni in Italia, Juan Jesus è svincolato e potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato per il Napoli, alla ricerca di un quarto difensore dopo Koulibaly, Manolas e Rrahmani.