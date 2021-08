L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla situazione riguardante il possibile addio di Kostas Manolas. L’addio al momento più probabile dei big in casa Napoli è quello di Kostas Manolas. Il greco sarebbe tentato di ritornare all‘Olympiacos, in quanto contento di tornare in Grecia. Al momento l’ingaggio alto del greco e il costo di 20 milioni chiesto dal Napoli frenano la trattativa