KOULIBALY PSG – Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto della situazione sul calciomercato del Napoli.

Ecco quanto affermato: “Sulla trattativa Koulibaly-PSG non mi arrivano conferme, ma questa voce sul club parigino gira da un mesetto. Il Napoli non lo cede per meno di 50 milioni di euro. Zanoli può restare al Napoli, ma tutto dipende da cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato”.