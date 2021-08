Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, Adam Ounas potrebbe rimanere alla corte di Luciano Spalletti. L’esterno algerino è uno degli indiziati a lasciare il Napoli e il suo cartellino è pari a 20 milioni. Se non avverrà la cessione di Ounas, ADL non lo girerà in prestito ma gli rinnoverà il contratto grazie alla “simpatia” che Spalletti nutre nei confronti del calciatore.