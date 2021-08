Secondo quanto riportato da Tmw, Gennaro Tutino nella prossima stagione giocherà in Serie B e vestirà la maglia del Parma. La formula dell’affare è già definita, il giocatore ha lasciato Napoli e si sta dirigendo in Emilia Romagna. In serata, l’attaccante raggiungerà la sua destinazione e si aggregherà al suo nuovo gruppo squadra.