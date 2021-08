Napoli, la situazione a due settimane dall’inizio della stagione

Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione del Napoli contro il Venezia al Maradona. Eppure la situazione non è ancora cambiata. Sicuramente si nota che il mercato in entrata non decolla, complici le uscite che tardano ad arrivare. Ma non è solo tale aspetto che preoccupa i tifosi. Infatti ieri nell’amichevole contro l’Ascoli, sono emersi tutti i difetti che si sono visti nel Napoli dello scorso anno. Si è visto come sempre il Napoli creare tanto e concretizzare poco, e subire gol alla prima azione contro, per di più su uno svarione difensivo. Dunque c’è poco da stare sereni in casa Napoli, la paura è che si possano rivivere gli spettri delle ultime due stagioni, ma c’è sempre un filino di speranza di tornare ad essere quel Napoli che incantava non solo in Italia, ma anche in Europa