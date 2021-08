Il giornalista Francesco Modugno, intervenuto a Sky ha fatto il resoconto del mercato in casa Napoli. Il Napoli è sempre alla ricerca di un terzino sinistro e di un centrocampista che sostituisca il vuoto lasciato da Bakayoko per completare l’organico. Spalletti attende questi due rinforzi. L’intoppo principale è che il Napoli può prendere i calciatori solamente in prestito soprattutto oneroso. Tali calciatori devono avere un ingaggio basso, servirà tempo per trovare quelli giusti.