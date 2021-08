CdS – Spalletti fiducioso per il futuro: “Siamo in grado di ambire a confronti importanti”

“Sono fiducioso per il futuro: questo è un buon gruppo che ha livello alto di calcio, in grado di ambire a confronti importanti”. Queste le parole di Luciano Spalletti che, nonostante la mancata Champions e un calciomercato diventato un incubo, sembra essere fiducioso sul futuro della squadra azzurra.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla nuova era del Napoli di De Laurentiis: non c’è più la possibilità di pagare 17 milioni per Cavani in quattro anni, né la conoscenza con la quale Benitez prese i soldi del matador, ne ottenne altri dal presidente e ribaltò il Napoli, trascinandolo in quella dimensione internazionale che gli appartiene ancora.

Con Ancelotti si è chiusa un’epoca, densa di contenuti e di prospettive a cui Spalletti può offrire la propria visione attraverso la sua ampia cultura uscendo dai luoghi comuni: prima ammettendo la propria ammirazione per il Napoli, poi con un “Se va via Koulibaly mi incateno”, e infine dichiarandosi innamorato della squadra.

“Io penso al mercato reale e non creo aspettative inseguendo nomi che non arriveranno mai. Il mercato reale per noi riguarda un paio di situazioni e sono convinto che poi la società riuscirà a realizzare quello che ci serve, per essere pronti come gruppo a inizio campionato”. Questo il messaggio chiaro del tecnico a ADL.