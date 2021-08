A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex capitano azzurro Francesco Montervino che ha parlato di Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

”Osimhen è un attaccante ed è il principale riferimento offensivo per il Napoli. Deve fare gol, attaccare e dare profondità alla squadra e stare di più in area. Sicuramente con una mezz’ala in più cambia qualcosa, ma si nota un Osimhen deciso a fare gol quando ha la porta davanti. Bisogna giocare più verticale”.