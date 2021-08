VIDEO – Osimhen regala la maglia a un tifoso

Il Napoli trionfa allo stadio Patini vincendo per 2-1 contro l’Ascoli. Anche se non è finito sul tabellino dei marcatori, uno dei protagonisti della serata è sicuramente Victor Osimhen per il gesto compiuto a partita finita. Infatti, come si può vedere dal video registrato dai nostri inviati a Castel di Sangro, il nigeriano, dopo il triplice fischio, si avvicina ai tifosi azzurri e regala la sua maglia a uno dei ragazzi presenti tra il pubblico. Bellissima l’azione dell’attaccante che dimostra di saper scaldare i tifosi sia dentro sia fuori dal campo. Clicca qui per vedere il video che riprende il momento nel quale è avvenuto.