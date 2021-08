Politano rischia una multa dalla società: il gesto

Bella serata per gli azzurri che vincono contro l’Ascoli con un risultato di 2-1 grazie ai gol di Insigne ed Elmas. Tutto perfetto o quasi tutto. Infatti c’è un piccolo particolare non molto felice, Politano, dopo la vittoria, ha regalato palloni e ha autografato maglie ai tifosi presenti allo stadio Patini. Azione che gli potrebbe costare una multa da parte della società, considerando che la squadra è in bolla. Un azione che voleva solo regalare una gioia ai tifosi, ma che in questo periodo di pandemia può rivelarsi non sicura per il giocatore e per la squadra. Vedremo come si muoverà la società azzurra nei suoi confronti nei prossimi giorni.