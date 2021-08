Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne. Le sue parole:

“L’agente di Lorenzo Insigne è stato in Abruzzo per l’acquisto di un immobile, non per questioni legate al capitano azzurro. Non sono previsti summit e il Napoli non ha chiamato Pisacane. Per parlare del rinnovo si aspetterà la fine del mercato, quindi dal 1° settembre si affronterà il problema”.