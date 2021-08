Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle ultime novità in casa Napoli per quanto concerne il mercato in entrata.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli aspetta passi in avanti del Chelsea per intavolare una trattativa per Emerson Palmieri. Nel frattempo gli azzurri lavorano per il sostituto di Demme ed è tornato di moda il nome di Bakayoko, che piace anche al Milan. Interessa anche Koopmeiners dell’Az, ma l’operazione potrebbe iniziare solo in caso di cessione di Fabian Ruiz”.