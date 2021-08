L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato in entrata del Napoli e alla nuova era targata Spalletti. Infatti, come riportato dal quotidiano, la squadra è ancora incompleta con tre uomini (Bakayoko, Hysaj e Maksimovic) in meno rispetto alla squadra che aveva Gattuso. Infatti gli azzurri non hanno ancora acquistato un terzino per sostituire Hysaj e nessun centrocampista è arrivato al posto di Bakayoko.