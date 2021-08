Francesco Flachi, ex calciatore, fra le tante di Fiorentina e Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne.

Ecco quanto affermato: “Insigne? La situazione mi dispiace soprattutto per i tifosi. Tantissime persone ormai vanno allo stadio solo per la maglia e secondo il mio punto di vista il calcio ne perde. I tifosi non sanno più chi individuare come proprio idolo”.