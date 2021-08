L’ex calciatore del Napoli Jorginho, ora in forza al Chelsea, ha già dato il benvenuto a Romelu Lukaku, segno che la trattativa tra i blues e l’Inter è agli sgoccioli. Il centrocampista italiano ha parlato così a TNT Sports:

“Lukaku è un grande giocatore che sta disputando ottime stagioni. Ha vinto in Italia e sicuramente è un calciatore che darà un grande contributo. Chiunque arriverà per aiutarci sarà un valore aggiunto, vediamo come e cosa succederà”.