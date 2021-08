Dopo l’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro procuratosi nell’amichevole contro la Pro Vercelli, Diego Demme si è sottoposto a intervento chirurgico e ha cominciato la riabilitazione.

Il centrocampista azzurro continua ad allenarsi e fare esercizi in casa per tornare al più presto in campo. La riabilitazione sembra stare andando per il verso giusto: attraverso Instagram Demme ha mostrato come si stia allenando senza il tutore. Di seguito la foto: