Corbo: “Zanoli ok, ma ci vuole altro per eccitare un ambiente ingrigito dal mercato. Che calcio sarà tra 18 giorni?”

Il giornalista Antonio Corbo ha commentato su Repubblica la situazione mercato in casa Napoli e sul vivaio dei partenopei: “Spalletti lucido ricorda negli ultimi minuti di farli giocare ad un ragazzo di quelle partiti, il terzo portiere Hubert Dawid Idasiak nato a Stawno, una regione del nord. Ne dicono molto bene. Un altro colpo di luce dopo quello di Zanoli, terzino destro già in rampa di lancio. Ci vuole altro però per eccitare un ambiente ingrigito dal mercato, a Napoli e in Italia, come se gli Europei non fossero stati appena vinti. Che calcio sarà tra 18 giorni?”.