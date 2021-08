Iannicelli: “Messi? Quale modo migliore per eguagliare D10S se non vestire la maglia del Napoli e nel 2022 vincere lo scudetto all’ombra del Vesuvio”

Nell’editoriale di Peppe Iannicelli scritto per OptiMagazine, il giornalista, ha espresso un proprio pensiero riguardo il divorzio fra Messi e il Barcellona. Ecco quanto riportato:

“Messi e Barcellona annunciano il divorzio. Il Napoli ed Insigne ancora non hanno l’accordo per il rinnovo. Siamo a metà di un’estate torrida che accende la fantasia. E se di mezzo ci sono Maradona e Shakespeare tutto può succedere. Ed in ogni caso ci saremo divertiti a fantasticare.

Il fanta calcio mercato è rovente, ancor più della colonna di mercurio di questa torride giornate di mezza estate. Ma l’ipotesi di un clamoroso andirivieni sull’asse Napoli Barcellona con Messi ed Insigne protagonisti non è soltanto frutto di un colpo di calore. E’ impossibile, o quasi. Proprio come l’amore per Elena protagonista del “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare.

Messi è uno dei giocatori più importanti del suo tempo, ma ha sempre patito il confronto con il più grande di tutti i tempi: l’argentino Diego Armando Maradona. Quale modo migliore per eguagliare D10S se non vestire la maglia del Napoli e nel 2022 vincere lo scudetto all’ombra del Vesuvio ed i Mondiali di dicembre a Doha”.