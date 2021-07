Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal:

“Insigne? L’incontro avverrà solo dopo le vacanze parlerà con De Laurentiis e solo dopo si capirà se ci potranno essere altri colloqui. Statisticamente, fatta eccezione per Mertens, chi arriva in scadenza col Napoli non rinnova. Credo poco ad un rinnovo a fine agosto o in primavera perché intanto il giocatore riceverà offerte importanti da altri club dove potrà andare a parametro zero”.