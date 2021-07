Ospina e Ruiz domani torneranno a Castel Volturno: test medici e fisici

Domani torneranno all’SSC Napoli Konami Training Center torneranno David Ospina e Fabian Ruiz, che svolgeranno i test medici e fisici, che, però, non saranno ovviamente a disposizione per l’amichevole di domani pomeriggio contro il Bayern Monaco. Ad annunciarlo è la società azzurra attraverso il report dell’allenamento odierno pubblicato sul proprio sito ufficiale.

“Seduta mattutina oggi per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri affronteranno domani il primo test internazionale contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena (ore 16.30).

La squadra si è allenata sul campo 2 e dopo una prima fase di attivazione con pallone ha svolto esercizi di rapidità, lavoro tattico e partita a tema a campo ridotto. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo. Luperto, Ciciretti e Petagna non prenderanno parte alla trasferta di Monaco a scopo precauzionale e svolgeranno un lavoro personalizzato all’SSC Napoli Konami Training Center.

Nella giornata di domani Ospina e Fabian svolgeranno test medici e atletici presso l’SSC Napoli Konami Training Center“.