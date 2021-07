Lucas Torreira è sempre stato un obiettivo del Napoli per rinforzare il suo centrocampo. Già ai tempi di Sarri si provò a strappare il centrocampista alla Sampdoria, ma senza successo. Poi con l’arrivo di Ancelotti e la contemporanea partenza di Jorginho, sembrava poter definitivamente approdare alle pendici del Vesuvio. Il tecnico reggiano però preferì adattare Hamsik come centrale di centrocampo e acquistare nel ruolo del capitano Fabian Ruiz, e così Torreira finì all’Arsenal. Oggi il centrocampista uruguayano non ha trovato fortuna nè all’Arsenal nè all’Atletico Madrid e il Napoli non sembra più interessato a lui, e gli acquisti contemporanei di Demme e Lobotka l’hanno fatto sparire dai radar azzurri.