L ‘edizione odierna di Tuttosport ha riportato una clamorosa indiscrezione. A quanto pare il Monza di Berlusconi e Galliani ha offerto 8 milioni più 9 di bonus, per un totale di 17 milioni per l’attaccante Adam Ounas, in uscita dal Napoli. Vedremo cosa accadrà, se il presidente De Laurentis barcollerà davanti ad una proposta del genere o se continuerà ad impuntarsi e rifiutare tale proposta.