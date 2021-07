Secondo il giornalista di Sky Massimo Ugolini il Napoli con l’infortunio di Demme potrebbe adottare due strategie. La prima è comprare qualcuno sul mercato, per far contento Spalletti. La seconda è dare fiducia a Gianluca Gaetano, anche se bisognerà capire come Spalletti lo valuterà. Fatto sta che l’infortunio di Demme ha complicato e non poco i piani del Napoli, infatti il tedesco è sempre stato uno dei perni azzurri durante il ritiro di Dimaro.