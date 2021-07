CdM – Infortunio Demme: nuovo riscontro da parte degli esami strumentali

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul Napoli e sugli aggiornamenti riguardo l’infortunio di Diego Demme.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che ulteriori accertamenti svolti abbiano riscontrato un lieve distacco distale del legamento. Per questa ragione, lo staff medico partenopeo ha deciso di sottoporre Demme ad intervento chirurgico per ricucire il punto in questione.

I tempi di recupero saranno lunghi. Previste 9-10 settimane di stop; dunque un rientro in campo tra fine settembre e inizio ottobre.