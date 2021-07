CdS – La Lega preme sul Governo: scontro sulla riapertura degli stadi

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che La Lega stia pressando il Governo per ottenere la totale riapertura degli stadi.

Come riportato dal quotidiano, l’associazione sportiva vorrebbe rivedere i tifosi sugli spalti durante la prossima stagione, richiedendone la presenza fisica al 100%, in relazione alla capienza dei diversi impianti.

Dal canto suo, il Governo, vorrebbe riaprire gli stadi soltanto al 50%.

Per questa ragione, La Lega ha deciso di riunire una nuova assemblea affinché venga presa una decisione definitiva in merito alla questione, e non solo. L’idea, infatti, sarebbe anche quella di proporre l’abolizione del distanziamento sociale, in modo da recuperare spazio e avere più gente nelle tribune e curve.