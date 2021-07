Cuore d’oro Gosens, magliette e scarpe all’asta per le famiglie alluvionate in Germania

Davvero un bel gesto quello di Robin Gosens, calciatore in forza all’Atalanta. Il tedesco ha organizzato una raccolta fondi mettendo all’asta alcune magliette indossate dal calciatore nelle partite con i bergamaschi e con la Nazionale tedesca negli ultimi Europei. Il ricavato andrà alle famiglie colpite dall’alluvione che ha colpito la Germania. Di seguito, le sue dichiarazioni attraverso il profilo Instagram.

“Tre anni fa ho organizzato un’asta nel mio paese con le scarpe mie e dei miei compagni, perché di solito per la nuova stagione si cambia modello. I soldi raccolti grazie all’interessamento di molte persone, che tra l’altro hanno potuto acquistare le scarpe a prezzi assolutamente vantaggiosi, hanno contribuito a portare avanti un progetto importante per assicurare una casa ai bambini che vivono situazioni difficili. Ora vorrei ripetere la stessa cosa con la mia fondazione traeumen lohnt sich. Insieme a United Charity abbiamo creato un’asta dove sarà possibile acquistare le scarpe mie o dei compagni o una maglia usata della Germania o dell’Atalanta. L’intero ricavato dell’asta verrà devoluto alle famiglie colpite dall’alluvione in Germania e ad un progetto simile a quello di tre anni fa. Tutti i soldi raccolti vanno direttamente in Germania”.