In attesa della presentazione ufficiale della squadra, in programma questa sera alle ore 21:15 in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, due centrocampisti azzurri, Eljif Elmas e Diego Demme, sono stati ospiti al Summer Village di Prezioso Casa. I due calciatori hanno posato per alcuni scatti e poi si sono divertiti a provare tutte le attrazioni dell’area giochi per i piccoli tifosi azzurri in ritiro, come il calciobalilla e tiro al bersaglio con un pallone di spugna.