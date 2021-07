De Canio: “Se Insigne va via, ADL deve compiere un grande colpo”

Alla trasmissione, su canale 21, “Tutti In Ritiro” è intervenuto l’ex allenatore del Napoli, Gigi De Canio, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il rinnovo di Insigne e le parole di Spalletti nell’incontro di ieri sera: “Spalletti ha chiesto esplicitamente ai tifosi di non tornare più sull’argomento Napoli-Verona. Il tecnico è stato bravo ieri sera a far capire che si tratta di acqua passata: il futuro sarà più importante. Per quanto riguarda la questione Insigne, si vede che il mister ci tiene molto a tenerlo a Napoli. Se la società non dovesse riuscire a trattenerlo, deve comprare a Spalletti un calciatore delle sue stesse qualità, se non superiori”.