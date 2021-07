Dott. Braconaro: “Il 36% dei calciatori ha contratto il Covid, consiglio la vaccinazione a tutti”

Francesco Braconaro, membro del CTS per conto della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione vaccini e sul caso Eriksen.

Ecco quanto affermato: “Noi medici siamo stati obbligati a vaccinarci e consiglio di farlo a tutti. Dipendesse da me sarei favorevole all’obbligatorietà dei vaccini. Ci sono delle persone che in anamnesi non possono farlo, ma gli altri lo devono fare. I calciatori secondo un mio lavoro sono i più sensibili, visto che il 36% ha preso il Covid. In primis farei un atto di convincimento scientifico ed i miei colleghi lo stanno spiegando bene ai club. i dati dell’ISS dicono che i vaccini al 97% preservano dall’ospedalizzazione. Inoltre vaccinarsi è soprattutto un atto d’amore. In Italia abbiamo linee guida molto conservative per quanto concerne la salute dei calciatori. Ad oggi Eriksen non può avere l’idoneità sportiva. Se al calciatore verrà rimosso il defibrillatore può tornare con l’Inter, perché vorrà dire che la patologia è risolvibile”.