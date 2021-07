Salsano: “Il gruppo della Nazionale è stato possibile grazie a quello dei napoletani”

Fausto Salsano, collaboratore della Nazionale di Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Il Mattino per parlare del gruppo che si è creato in Nazionale. Di seguito le dichiarazioni del collaboratore: “Il gruppo della Nazionale e la sua intesa è stato possibile solo grazie al gruppo dei napoletani. Loro sono stati il carro trainante. Lo fa capire Pessina che ormai parla in napoletano o della canzone neomelodica che ha accompagnato la Nazionale per tutto il percorso. Sono riusciti a coinvolgere tutti. Immobile e Insigne sono due fenomeni. In 50 giorni insieme non c’è stato mai un momento di noia o monotonia”.