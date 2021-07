Fabiani: ”Contento se vi sarà una sinergia con il Napoli”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, che ha espresso la sua opinione su una possibile sinergia con il Napoli. Ecco quanto detto:

”Operativamente per la Salernitana sarebbe un grande passo in avanti avere tale collaborazione. Sarebbe bello poter confrontare le nostre vedute con gli azzurri, anche perchè rappresenterebbe un segnale per tutto il Sud Italia. E con questa si vorranno rilanciare tutte le squadre del Sud e potrà rappresentare un messaggio di ripresa economica per tutto il meridione”