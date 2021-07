Intervenuto a TMW Radio il giornalista Mario Sconcerti ha espresso un suo parere sul problema legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole

”Insigne non sarà un problema per il Napoli. Nessuno sborserà 50\60 milioni per acquistarlo. La partita a scacchi tra lui e ADL sembra più un discorso scenico, per farlo assomigliare ad un colpo da novanta.”