Al momento non ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano andrà in scadenza nel 2022, ma la società ancora non ha parlato del prolungamento del contratto con il diretto interessato.

Ad ogni modo, con o senza contratto, Insigne dovrebbe restare in maglia azzurra anche per la prossima stagione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.