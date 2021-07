Marolda: “Il modulo di Spalletti è compatibile con il Napoli. E’ l’uomo giusto”

Il giornalista Francesco Marolda è stato ospite ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live per parlare del Napoli di Spalletti:

“Ritiro? Mancano i Nazionali e anche due infortunati come Mertens e Lozano che dovranno essere valutati con precisione. i ritiri sono importanti per valutare le condizione, è davvero un peccato che non possono parteciparvi. Spalletti è stato scelto per l’esperienza e per il modulo. Il Napoli continuerà con il 4-2-3-1, modulo con il quale Spalletti a Roma ha fatto grandi cose. Serie A? Penavo che fosse un campionato diverso per via delle mancanze economiche, invece il nome degli allenatori è un valore aggiunto. La vittoria della Nazionale deve essere un punto di ripartenza per il calcio italiano“.