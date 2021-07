Ancelotti: “Qui per continuare la storia del Real Madrid! Vi dico la mia su Alaba”

Il nuovo allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è intervenuto ai microfoni del club spagnolo per presentare la nuova squadra alla luce dei primi giorni di ritiro. Queste le sue parole: “Tornare al Real Madrid è un’offerta irrinunciabile! Non potevo dire di no al mio ritorno in Spagna, adesso dobbiamo lavorare sodo per mostrare a tutto il mondo le qualità di cui disponiamo. Il presidente ha messo a disposizione un buon mix tra veterani e giovani promesse. Sono stato piacevolmente colpito da entrambi, tutti vogliono impegnarsi al meglio in vista della prossima stagione.

Alaba? E’ un calciatore molto duttile che ho avuto modo di allenare anche al Bayern Monaco, ci darà una grossa mano. Non solo lui ma anche tutti i più esperti: da Carvajal a Lucas Vazquez passando per Nacho e Marcelo, tutti vogliono tornare a vincere“.