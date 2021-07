De Nicola: “Mertens può recuperare in circa 2 mesi, per Lozano la situazione è diversa”

Alfonso De Nicola, ex Medico del Napoli ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli degli infortuni di Mertens e Lozano e dei rispettivi tempi di recupero.

Le sue parole:

Non so Mertens che tipo di operazione alla spalla abbia subito, se ha fatto l’intervento di stabilizzazione può recuperare in 1/2 mesi. Fin quando sono stato io a Napoli, Dries non ha mai avuto problemi alla spalla.

Su Lozano non so se ha avuto un trauma o solo un taglio profondo, i tempi di recupero andrebbero valutati giorno dopo giorno.