Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non è il Manchester United che ha chiesto informazioni per Di Lorenzo ma l’Atletico Madrid. Simeone ha già Trippier su quella fascia ma vuole un calciatore più bravo a difendere ed ha chiesto il laterale azzurro. Un agente Fifa che collabora con il Ds dell’Atletico ha già fatto avviare i contatti con l’entourage. Insigne? L’entourage non sta con le mani in mano, qualche telefonata dal Barcellona è arrivata. Al ritorno delle vacanze di Lorenzo ne sapremo di più. Ghoulam non ha mercato e resterà fino a gennaio se arriveranno offerte oppure fino al 2022 quando scadrà il suo contratto. Mario Rui vorrebbe restare ma il Napoli ha intenzione di cederlo per via del ricco ingaggio e chiede 6 milioni per il cartellino. Emerson-Napoli, si spinge per il prestito. C’è invece una novità su Tutino: dopo gli infortuni di Mertens e Lozano potrebbe restare a meno che il Parma non offri una cifra irrinunciabile”.