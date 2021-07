Suarez su Lozano: “Federcalcio messicana senza personalità”

Su Twitter il giornalista messicano Ignacio Suarez, ha commentato in modo molto polemico l’infortunio subito dal calciatore del Napoli Hirving Lozano nella sfida contro Trinidad e Tobago: “Nell’edizione attuale della Gold Cup, tutte le nazioni più forti ( Stati Uniti, Canada e Trinidad e Tobago) hanno scelto una squadra B. Il Messico ha optato invece per la convocazione della squadra A. Come mai anche il Messico, non ha seguito la stessa strada, non convocando la seconda o la terza squadra? Se la Federazione calcistica avesse avuto il coraggio di farlo, l’infortunio di Lozano poteva essere tranquillamente evitato“

En Copa Oro.

USA, Canada, y hasta Trinidad y Tobago juegan con un equipo B.

Los únicos estupidos con el 1er equipo es @miseleccionmx

¿Por qué no mandar un equipo C, X o Z?

La lesión del Chucky, pudo evitarse SI la @FMF tuviera 🥚🥚 — ignacio suarez (@fantasmasuarez) July 11, 2021