Italia, Bonucci suona la carica: “Giocare a Londra non ci spaventa”

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – “La vittoria domenica sarebbe una grande iniezione di fiducia per l’Italia e per tutto il movimento calcistico, a noi e alla Federazione. Non facciano dietrologia, pensiamo solo a giocare al calcio, non al resto“.

Lo dice Leonardo Bonucci, all’antivigilia della finale di Euro 2020 “Giocheremo in casa dell’Inghilterra, ma questo non ci spaventa – aggiunge il difensore da Coverciano -. Gli attaccanti della Nazionale inglese sono fortissimi, facciamo giovani contro vecchietti, dovremo essere molto, molto attenti alla loro velocità e fisicità”. (ANSA).