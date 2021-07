Ieri c’è stato il primo impatto di Luciano Spalletti con la piazza di Napoli; il nuovo mister del Napoli, infatti, si è presentato alla piazza.

E ciò rappresenta già un elemento di novità, non solo per via del silenzio stampa degli ultimi mesi, ma anche e soprattutto per il tecnico, che non parlava da due anni, nonostante si sia parlato tanto di lui( ad esempio, per la serie su Totti).

Ma ieri Spalletti è tornato sotto i riflettori e nella prima ora e un quarto di conferenza della sua avventura partenopea, ha parlato di questa sua nuova avventura, provando ad essere sia ironico sia pungente come solo un toscano può essere.

Insomma, Spalletti da buon leader dovrà essere bravo a scegliere i vari momenti, in cui essere autoritario o autorevole, in modo da guidare alla perfezione questa “squadra di scugnizzi”.