Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull’episodio che ha portato al rigore dell’Inghilterra contro la Danimarca.

Ecco quanto dichiarato: “Tutti scoprono che Sterling si è tuffato e ne parlano tutti. Perché non parliamo mai di Cuadrado? Non ne parla mai nessuno. L’attaccante della Juventus conosce tutti i fili d’erba degli stadi italiani, sa perfino come sono stati seminati”.